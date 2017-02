Mafia 3 ein Flop? Nur 500.000 Stück nach der ersten Verkaufswoche für den Einzelhandel nachproduziert!

Mafia 3 hat bisher rund 5 Millionen Einheiten ausgeliefert, mit den digitalen Verkäufen wird das Actiongame dennoch unter den Erwartungen von Take Two bleiben.

Am 7. Oktober 2016 erschien Mafia 3 von Entwickler Hangar 13 und bekam viel Lob für das „Geschichte erzählen“ und ein authentisches Lebensgefühl der Zeit der 60er in New Orleans.

Anfang November sprach 2K noch vom Start-Erfolg von Mafia 3, nachdem mehr als 4,5 Millionen Einheiten in der ersten Woche ausgeliefert wurden. Der Bestand in den Lägern blieb anscheinend so hoch, danach wurden „nur“ mehr 500.000 Exemplare gefertigt.

Die Entwicklungskosten wird Mafia 3 anhand dieser Zahlen nicht eingespielt bekommen.

Mafia 3 bei uns im Test: 9/10. Wir fandens das Abenteuer rund um Hauptprotagonisten Lincoln Clay interessant!

