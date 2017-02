Red Dead Redemption 2 wird nicht mit GTA V konkurrieren, so der Take Two-CEO!

Publisher Take Two sieht keinen Anlass der Konkurrenz, zwischen GTA V und Red Dead Redemption 2. Das Western-Abenteuer soll am Erfolg von GTA Online (fast) keinen Einfluss haben.

„Wir gehen davon aus, dass die Fortsetzung unseres Engagements mit GTA Online zumindest teilweise durch die anhaltende Content-Erstellung getrieben wird, die die Menschen lieben“, erklärte Take-Two CEO Strauss Zelnick als Reaktion auf eine Investor-Frage während des Q3-Investor-Konferenz.

Der CEO sieht keine „Konkurrenzdynamik“ mit der heurigen Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2. Ob er wirklich damit richtig liegt? Immerhin sprechen beide Titel die Open-World-Gamerschaft an. Und der Tag hat auch keine 30 Stunden und fleißige GTA-Gamer freuen sich sicherlich über Neues aus dem Westen… (ich zähle ich auch dazu!)

Quelle: SeekingAlpha.com

