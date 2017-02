3 Millionen Gamer zockten die For Honor-Open Beta

For Honor kann mit 3 Millionen Gamern in der Open Beta zwar nicht mit den ganz Großen mithalten, aber dennoch ein Achtungserfolg!

Wie Publisher Ubisfot in einem Tweet mitteilte:

Nearly 3 million players and growing. Are you ready to pledge your sword? Download the open beta and play for free https://t.co/2bRvSgLtPI pic.twitter.com/D9BAqbqX5l

— Ubisoft (@Ubisoft) 10. Februar 2017