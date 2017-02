Dieser Charakter aus „Wind Waker“ ist wieder in Zelda: Breath of the Wild dabei!

In Breath of the Wild tauchen bekanntlich mehrere bekannte Gesichter aus der Welt der Zelda-Spiele wieder auf. Nun gibt es eine Bestätigung mehr!

Bei dem zurückkehrenden Charakter handelt es sich um einen Händler, der erstmals in „The Wind Waker“ aufgetaucht ist. Er hat immer einen schweren Rucksack dabei, kippt aber nie um.

Richtig! Es ist Beedle (Terri).

GameInformer hat ein neues Bild von ihm veröffentlicht. Die Fan-Spekulationen sind damit angeheizt, dass Breath of the Wild nach The Wind Waker in der Zeitachse angesiedelt ist.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März für Nintendo Switch als Launchtitel und für Wii U.

