Konkurrenz für Ark: Survival Evolved – Conan Exiles verkauft sich im Steam Early Access prächtig!

Ark: Survival Evolved wird aktuell von über 100.000 Spielern laufend auf Steam gespielt und belegt Platz 4 im Steam-Ranking hinter Dota 2 (1), Counter-Strike Global Offensive (2) und GTA V (3).

Im Action-Adventure-Survival hat es bis dato für Ark eine Alleinherrschaft gegeben. Damit dürfte nun Schluß sein! Conan Exiles verkaufte sich nach einer Woche auf Steam im „Early Access“ bereits 320.000 Mal! Die ersten Verkäufe haben dazu beigetragen die Entwicklungskosten des norwegischen Spiele-Publishers zu amortisieren. Das Dev Kit wird ebenso dieser Tage veröffentlicht und ermöglicht den Spielern eigene Mods zu kreieren.

Open-World-Survival-Games sind beliebt, wie das Beispiel von Ark: Survival Evolved gezeigt hat. Insgesamt konnte sich das Game von Studio Wildcard im ersten Monat im Early Access rund 1 Million Mal verkaufen.

„Wir sind zutiefst gedemütigt und sehr dankbar für den Anfangserfolg von Conan Exiles“, so Funcom CEO Rui Casis in eienr Pressemitteilung. „Wir haben eine schwierige Zeit in den letzten Jahren hinter uns und es ist sehr schön das der Titel so gut angenommen wird.“