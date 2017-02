The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Offizielles Lösungsbuch kann absofort vorbestellt werden

Link muss sich oft kniffligen Aufgaben stellen, wobei man als Gamer oft nicht mehr weiter weiß. Bevor das Frustationslevel zu hoch wird, helfen Lösungsbücher.

Das offizielle Lösungsbuch zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint zeitgleich zum Release des Wii U/Nintendo Switch-Titels. Im Vorbesteller kostet das Buch 19,99 Euro auf amazon.de!

Enthalten sind alle Quests, Schreine und Aufgaben für Link’s neuestes Abenteuer.

