Destiny 2 Gerüchteküche: Viele Fake-News schwirren durch das Netz! – Forge of Nope…

Wie Activision im Laufe dieser Woche Investoren berichtet hat, wird Destiny 2 noch heuer erscheinen. Im Nachsatz dieser Meldung haben sich einige Gerüchte und angebliche Fakten ins Netz „geschlichen“. Kotaku.com räumt damit nun ein, auf einige „Fake-News“ hineingefallen zu sein.



So gebe es kein Szenario, nachdem Activision – oder ein anderer Partner von Bungie – Anteile am Unternehmen bekommt, wenn die Halo-Erfinder Destiny 2 nicht im Jahr 2017 launchen. Es kommt also zu keiner Übernahme durch Activision oder sonst wem. Bungie bleibt unabhängig!

Auch der angebliche Untertitel für Destiny 2, „Forge of Hope“, ist laut diesem Tweet von Eric Osborne, seines Zeichens Marketing-Direktor bei Bungie, ein klarer Fake:

Forge of Nope. — Eric Osborne (@UrkMcGurk) 9. Februar 2017

Also aus „Schmiede der Hoffnung“ wird die „Schmiede von gar nichts“ …

Es gibt zwar das äußerste Bemühen von Bungie, den Releasetermin für heuer zu halten, jedoch wird der amerikanische Spieleentwickler den Fehler kein zweites Mal begehen, ein Game auf den Markt bringen dem irgendetwas fehlt. Destiny 2 soll quasi von Anfang an ein Erlebnis werden.

Für Destiny (1) wird es in Kürze eine Erweiterung geben und demnach im Herbst mit Destiny 2 zu starten. Wie schafft das Bungie alles? Sind sie so groß? Ja! Und: Es arbeiten drei weitere Activision Studios parallel an Destiny 2 mit. Die PC-Version ist jedoch definitiv, weil diese bei der Investorenkonferenz angekündigt wurde.

Kotaku.com hatte schon beim ersten Destiny viel „Insiderwissen“ ins Netz getragen und hatte teilweise damit auch recht.

