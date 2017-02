100 Minuten Gameplay-Videos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht

Wie von Dualshockers veröffentlicht, gibt es fast 100 neue Minuten Gameplay-Videos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, welches auf dem Nintendo Switch gespielt wurde.



Die Aufnahmen stammen aus zwei Livestreams bei „Nico Nico Tokaichi“ und dem japanischen Videospiele-Magzain Famitsu, die bei Chiba bei Tokio stattgefunden haben.

Die Videos haben zwar nicht die beste Qualität, jedoch wenn man „hunrig“ nach neuen Infos und Videos aus dem neuesten Zelda-Titel ist, nimmt man auch diese.

NEWSLETTER