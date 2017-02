Die Zukunft des Nintendo 3DS: Support bis 2018 ist sicher

Nachdem in wenigen Tagen, also genauer gesagt am 3. März, der Launch der Hybrid-Konsole „Switch“ ansteht, fragen sich viele Nintendo-Gamer über die Zukunft des 3DS.

Yoshiaki Koizumi, Deputy General Manager Entertainment Planning & Development, sprach gegenüber dem britischen Telegraph über die nächsten Monate des Handhelds.

So sieht der Manager die Preisperspektive als „Einstiegsmodell“ für Kinder, welche zukünftig so zu Switch-Gamern gemacht werden sollen. Nintendo sehe noch immer viel Potenzial im 3DS und wird sehr wahrscheinlich den Support über das Jahr 2017 hinausziehen, also auch noch nächstes Jahr neue Games auf den Markt bringen.

