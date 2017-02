Ghost Recon Wildlands: So schnell muss euer PC sein!

Ubisoft veröffentlichte heute in seinem „Ubiblog“ die Hardware-Anforderungen an eure Rechner.

Wir sind schon sehr gespannt auf die PC-Version, nachdem die Hardwareanforderungen schon sehr ordentlich sind…

MINIMUM:

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

PROCESSOR: Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz or AMD FX-4320 @ 4 GHz or equivalent

VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 660/GTX 750Ti/GTX 950/GTX 1050 or AMD HD 7870/R9 270X/R9 370X/RX 460 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) – See supported List */**

SYSTEM RAM: 6GB

Resolution: 720p

Video Preset: Low

EMPFOHLEN

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

PROCESSOR: Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz or AMD FX-8350 @ 4 GHz

VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1060 or AMD R9 290X/R9 390/RX 480 (4GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) – See supported List */**

SYSTEM RAM: 8GB

Resolution: 1080p

Video Preset: High

