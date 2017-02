Japanische Entwicklerstudios wurden zur Nintendo Switch befragt!

Das japanische Magazin Famitsu hat 24 japanische Entwicklerstudios zum Thema „Nintendo Switch“ befragt. Dabei gab es interessante Antworten, welche wir euch nicht vorenthalten möchten!

So gaben 54% der Entwickler an aktuell an einem Nintendo-Switch-Titel zu arbeiten. 25% denken daran und 17% haben keine derzeit keine Absicht. Knapp die Hälfte, genauer 46%, haben Pläne für die Zukunft um Titel für die Switch herauszubringen.

Welche Genres werden die Entwickler bedienen? Am meisten genannt wurden: RPG, Action, Simulation, Puzzle und Rennspiel. Ganz zum Schluß finden sich Shooter, welche anscheinend nicht zum „Gesamtauftritt“ für die Nintendo Switch so ganz passen, wenn es nach den japanischen Entwicklern geht.

Quelle: Kotaku.com

