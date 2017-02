Nintendo veröffentlicht die Dateigrößen der Switch-Games! Investiert schonmal in SD-Card-Fabriken…

Nintendo zieht die physischen Verkäufe von Games den digitalen Verkauf vor, anders kann man die Entscheidung nicht begründen, dass die Nintendo Switch-Konsole NUR mit einer 32GB-SD-Karte ausgestattet ist.

Sollte man dennoch die Entscheidung treffen, sich Nintendo Switch-Games digital zuzulegen, dann sollte man schonmal Aktien der SD-Karten-Hersteller kaufen. Sollte die Nintendo Switch ein Erfolg werden, dann hat man zumindest hier „gewonnen“.

So verbraucht laut Nintendo Japan der Zelda-Starttitel „Breath of the Wild“ satte 13,4 GByte, Mario Deluxe 8 – welches Ende April erscheint – 7 GByte, Disgaea 5 immerhin noch 5,92 GB, I am Setsuna nur 1,4 GB und für Dragon Quest Heroes I & II sollte man sich etwas überlegen, weil dieses benötigt laut dem Hersteller 32 GB Speicherplatz. Man benötigt quasi eine eigene SD-Karte für diese Spielkombi! Großartig.

Die Nintendo Switch erscheint weltweit am 3. März.

