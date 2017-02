Gerücht: HD-Remakes von Shenmue 1&2 sollen noch 2017 erscheinen!

Unbestätigten Gerüchte zufolge sollen die HD-Remakes der Dreamcast-Klassiker Shenmue 1 und 2 noch dieses Jahr erscheinen.

Die beiden Klassiker von Yu Suzuki, SEGA-Mastermind und Mitbegründer des AM2-Studios (Shenmue, Hang On, Out Run, Virtua Fighter), sollen demnach in einem Bundle erscheinen. Im Gegenzug könnte das geplante Shenmue III, welches heuer für Playstation 4 erscheinen soll, auf 2018 verschoben werden.

Angeblich soll diese Meldung eine „Fake-News“ sein, wie sich User bei NeoGAF äußerten. Die angebliche Quelle, ein „vertrauenswürdiger Atlus-Insider“, soll erst gar nicht existieren.

Sega und Atlus haben auf dieses Gerücht bisweilen nicht registriert. Erst im Januar dieses Jahr hat Sega Europe die Domain „ShenmueHD.com“ registriert, wie wir berichtet haben. An Shenmue III arbeitet nicht nur Yu Suzuki, sondern auch Toshihiko Masada, welcher 1997 den Emmy für die Animationsserie „The New Batman/Superman Adventures“ gewonnen hat.

