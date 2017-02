Bezahlte Anzeige: Spiele für PC bieten viele Möglichkeiten

Games für Computer und Konsolen sind mittlerweile in der Gesellschaft angekommen und stehen für jeden nur erdenklichen Geschmack zur Verfügung.

Wer gerne Actiontitel spielt und auf eine offene Spielwelt steht, erkundet z. B. Los Santos und schlüpft in „GTA 5“ in die Haut eines Verbrechers. Und wer sich lieber sportlich betätigt, schießt in „PES“ oder „FIFA“ seine Tore. Doch so bombastisch dieses große Game auch inszeniert ist, die kleinen Titel von eher unbekannten Studios sind oft mindestens genauso gut. Früher galten Indie-Spiele noch als Nischenprodukte, doch heute erobern sie immer öfter auch den großen Markt.

Ein gutes Beispiel aus dem letzten Jahr ist hier sicherlich „Unravel“ vom schwedischen Entwicklerteam Coldwood, welches derzeit für PC allerdings nur über die Onlineplattform Origin als Download erhältlich ist. In „Unravel“ schlüpft man in die Figur des Garnknäuels Yarny, was auf den ersten Blick etwas seltsam anmutet. Mit dem Titel bekommt man allerdings eine visuell fantastisch gestaltete Welt präsentiert, die sich als physikbasiertes Puzzle Jump‘n Run entpuppt. Der Titel kommt dabei völlig ohne Sprachausgabe aus und bietet trotzdem eine sehr anrührende Story über Liebe und das Leben.

Wer sich als Yarny in „Unravel“ an einen Drachen hängt und so durch die Luft fliegt oder einfach nur das nächste Hindernis erklimmen will, braucht natürlich neben punktgenaues Knopfdrücken hin und wieder auch ein ganz klein wenig Glück, um nicht z. B. von einem Baum in den Tod zu stürzen. Man kann also durchaus sagen, dass dies bei Casino Spielen, wie sie u. a. vom All Slots Online Casino angeboten werden, genau das Gegenteil ist. Ob man sich hier nun den Spielautomaten widmet oder sich mit Kartenspielen wie Poker und Blackjack widmet – hier sollte man Fortuna ruhig an seiner Seite haben.

Wer Interesse an solchen Glücksspielen hat, wird auf dem PC schnell fündig, denn das Angebot ist riesig. Viele Portale bieten fast unzählige Variationen an, wobei die meisten davon sogar direkt und kostenlos im Browser gespielt werden können. Allerdings, und das ist der große Nachteil an der Sache, gibt es hier außer Ruhm und Ehre nichts zu gewinnen. Wer stattdessen lieber echtes Geld abstauben möchte, muss sich dann doch bei Online Casinos umsehen.

Was natürlich klasse wäre, wäre eine Mischung aus Blockbusterspiel und Casinobesuch. Jedoch brodelt es ja schon länger in der Gerüchteküche, wonach uns so etwas bald mal irgendwann begegnen könnte – und zwar im bereits oben erwähnten „GTA 5“! So sollen die Entwickler von Rockstar derzeit planen, das Casino in Los Santos für Spieler zu öffnen. Ob man dort dann wirklich Geldgewinne erspielen kann, oder ob man dann doch lediglich seine GTA-Dollar vermehren darf, bleibt abzuwarten. Ein paar Runden Poker oder Roulette könnten auf jeden Fall für Abwechslung vom Spielealltag sorgen.

