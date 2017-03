Der „Xbox Game Pass“ kommt: Über 100 Spiele zum Abopreis!

Wie Microsoft heute bekanntgegeben hat, wird man in Kürze ein Spieleabo namens „Xbox Game Pass“ für monatlich 9,99 Euro anbieten. Damit hat man als Gamer Zugriff auf mehr als einhundert Xbox One- und abwärtskompatible Xbox 360-Games.

Alle Games werden direkt auf die Konsole heruntergeladen und werden NICHT gestreamt, wie unter anderem bei Playstation Now. Die dazugehörenden DLC’s müssen jedoch zusätzlich gekauft werden, jedoch mit einem 10%-Preisnachlass.

Jeden Monat sollen neue Games hinzugefügt werden und ältere dafür aus dem Programm genommen werden. Ausgewählte Mitglieder des „Xbox insider Programs“ können bereits eine Alpha-Version des „Xbox Game Pass“ ausprobieren. Beinhalten sind in dieser frühen Version insgesamt 31 Titel. Darunter Fable 3, Halo 5, Gears of War Judgement, Gears of War Ultimate Edition, Kameo, Lego Batman, NBA 2K16, Perfect Dark Zero oder aber auch Sunset Overdrive.

