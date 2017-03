Ubisoft arbeitet an einem Avatar-Videospiel

James Cameron’s blaue Pocahontas-Sci-Fi-Welt für Erwachsene, also Avatar, wird vom Ubisoft-Entwicklerstudio Massive (Tom Clancy’s The Division) als Videospiel für PC und Konsolen umgesetzt.

Aktuell befinden sich vier Fortsetzungen zu Avatar in der Entwicklung. Lightstorm, Fox Interactive und Massive arbeiten gemeinsam an einem Spiel, welches das Avatar-Universum im Einklang mit den Filmen weiter und tiefer, in einer spannenden und innovativen Art und Weise, durchleuchtet.

Cameron und Lightstorm sind diese Partnerschaft eingegangen, nachdem sie einen frühen Prototypen des Spiels gesehen haben, den Massive mit der hauseigenen Snowdrop-Engine erstellt hat. Snowdrop ist eine maßgeschneiderte, spezifische Spiel-Engine, welche die Kreation ultra-realistischer Spieluniversen ermöglicht, die durch eine dynamische globale Ausleuchtung, atemberaubende Zerstörungen in Echtzeit und einen unglaublichen Detailgrad sowie visuelle Effekte auffällt. Die Engine wurde bei der Entwicklung von The Division genutzt und wird außerdem bei einer Reihe von noch nicht angekündigten Ubisoft-Projekten verwendet.

„Was mich an Massive begeistert, ist die Leidenschaft, die sie in das Projekt stecken und die Kraft ihrer Snowdrop-Engine“, sagt Cameron. „Ich glaube das Team von Ubisoft bei Massive Entertainment ist genau der richtige Partner, um die Schönheit und Gefahr Pandoras zum Leben zu erwecken.“

Einen Releasetermin hat Ubisoft noch nicht bekanntgegeben.

