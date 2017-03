The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo hat ein 100%-Game herausgebracht!

Die ersten Wertungen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind eingetroffen. Und eines vorweg: Es kratzt beinahe an der 100%-Marke bzw. 10/10 oder auch sonst, wie man werten möchte.

Das Lösungsbuch zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild erhaltet ihr für 19,99 Euro auf Amazon.de!

Der neueste Zelda-Titel, Breath of the Wild, bricht bei allen Spielemagazinen dieser Welt, neue Rekorde. Die packende Abenteuer-Atmosphäre, das kreative Gameplay, die große Spielewelt und die emotionale Geschichte fesseln anscheinend alle.

Hier ein kurzer Überblick, wie die Kollegen dieses Planeten gewertet haben:

Eine Zusammenfassung: Metacritic, aktuell bei 60 Wertungen:

98/100

Warum uns das neue Zelda alle so begeistert lest ihr in unserem Gamer-Blog.

NEWSLETTER