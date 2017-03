NieR: Automata bekommt einen definitiven PC-Releasetermin

Wie Square Enix heute bekanntgegeben hat wird das Action-Rollenspiel NieR: Automata, welchen in Zusammenarbeit mit PlatinumGames entwickelt wurde, weltweit am dem 17. März für den PC erhältlich sein.

Damit folgt die PC-Version nur eine Woche nach der Playstation 4-Fassung, welche am 10. März in den Handel kommt.

NieR Automata erzählt die Geschichte der Androiden 2B, 9S und A2 und von ihrem Kampf zur Rückeroberung einer von mächtigen Maschinenwesen überrannten Welt, die von der Menschheit verlassen wurde.

Die PC-Version enthält in der Day One Edition als kostenlose Bonusinhalte ein Wendecover sowie 5 In-Game-DLCs. Die Day One Edition für PC ist zur unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 EUR erhältlich.

