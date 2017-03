The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Grafikvergleich zwischen Wii U und Switch

Wer merkt den Unterschied? Ist wirklich schwer zu erkennen…

Nintendo hat bei der Wii U-Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild keine Unterschiede zur neuen Switch-Konsole gemacht. Gut so. Der große Wurf dürfte erst auf größeren Bildschirmdiagonalen erkennbar sein: Wii U – 720p (Limited RGB Range) vs. Switch – 900 p (Full RGB Range).

Alles im allen ist es egal: Breath of the Wild hamstert derzeit nur Höchstwertungen ein!

NEWSLETTER