Der ultimative Kampf der Superhelden! Marvel vs. DC vs. Star Wars vs. Herr der Ringe u.v.m.

Im „Super-Hero-Bowl!“-Video von „ArtSpear Entertainment“ erfährt man wenn sämtliche Superhelden gegeneinander antreten.

Alle? Ja so ziemlich alles was ihr schonmal gesehen habt. Harry Potter, Star Wars, Avengers, Star Wars, Fluch der Karibik, Matrix, James Bond, und viele mehr. Über 100 verschiedene Charaktere tummeln sich hier in der Arena!

Wer schon immer mal wissen wollte was passiert wenn Logan (Wolverine) auf Batman trifft, sollte sich dieses Video nicht entgehen lassen.

