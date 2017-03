Horizon: Zero Dawn – Die „Witcher“-Macher gratulierten Guerrilla, nun kam die Antwort!

Nachdem die Witcher-Entwickler CD Projekt Red den Entwicklern von Horizon: Zero Dawn, Guerrilla Games, via Twitter gratulierten, bekamen diese prompt Antwort.

We’re loving #HorizonZeroDawn , congratz to the @Guerrilla team and a high five from Geralt! pic.twitter.com/cujMKBufnJ

Die beiden Entwicklerstudios tauschten nette Bilderchen aus.

After @CDProjektRed’s lovely tweet we just had to return the favor! Here’s Geralt & Aloy engaged in a little friendly competition 😉 pic.twitter.com/w38E01O0Eg

— Guerrilla Games (@Guerrilla) 3. März 2017