Nintendo Switch: Das ist der Grund, warum die Spielemodule nicht „schmecken“

Mit der Switch setzt Nintendo wieder auf Spielemodule in Form von SD-Karten, welche jedoch eklig schmecken.



Ja richtig gelesen. Sie schmecken nicht. Warum man auf die Idee kommt, sich ein Spielemodul in den Mund zu stecken ist eine andere Geschichte. Getan hat dies Jeff Gerstman von Giantbomb.com während eines Streams und war vollkommen angewidert und spuckte das Modul gleich wieder aus.

I put that Switch cart in my mouth and I’m not sure what those things are made of but I can still taste it. Do not try this at home.

— Jeff Gerstmann (@jeffgerstmann) 25. Februar 2017