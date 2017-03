Nur Horizon: Zero Dawn verkaufte sich besser als The Legend of Zelda: Breath of the Wild (UK)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist der „Must-Have“-Titel dieser Tage, für Wii U und für die vor drei Tagen erschienene Nintendo Switch. Doch gegen den Playstation 4-Exklusivtitel Horizon: Zero Dawn hat selbst Link keine Chance, obwohl es sich bei Horizon um eine neue Spielemarke handelt!

Nachdem Nintendo mit dem neuen Zelda einen Hit, laut der weltweiten Presse, abgeliefert hat, hat es Horizon dennoch in Großbritannien geschafft, die Spitze in der ersten Verkaufswoche zu erklimmen. Damit ist Horizon: Zero Dawn die größte neue Spielemarke auf der Playstation 4, vor No Man’s Sky, laut ChartTrack. Allerdings nicht nur diesen „Rekord“ hat Horizon aufgestellt, auch wurde der beste Start eines PS4-Titels eingestellt, nämlich jener von Naughty-Dog-Dauerbrenner Uncharted 4.

Die Nintendo Switch konnte gut in Großbritannien starten: Etwa 80.000 Konsolen konnten verkauft werden und auch die meisten, nämlich 78 Prozent, kauften sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild für die Nintendo Switch. Die restlichen 22 Prozent des Verkaufs von Link’s neuestem Abenteuer entfielen auf die Wii U. Damit schaffte Zelda den zweiten Platz in den UK-Charts.

1-2-Switch startete auf Platz 4, Super Bomberman R auf Platz 7, jedoch Skylanders Imaginators ferfehlte sogar die Top 40. Dank der Switch-Version von Just Dance 2017 schaffte es der Ubisoft-Titel wieder auf Platz 24.

Hier die Top 10 in der Übersicht:

Horizon: Zero Dawn The Legend of Zelda: Breath of the Wild Grand Theft Auto V 1-2-Switch For Honor FIFA 17 Super Bomberman R Rocket League Sniper Elite 4 Battlefield 1

