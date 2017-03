Bungie stellt neue Inhalte zu Destiny im Livestream vor – Alle Infos bei uns!

Bereits morgen gibt Bungie erste Details zum Zeitalter des Triumphs, dem letzten großen Live-Event der Destiny 1-Ära bekannt. Zum Start einer dreiteiligen Livestream-Reihe werden Fans bereits einen tiefen Einblick in das bekommen, was sie Ende März alles in Destiny erwartet.

Zusätzlich werden im Stream Mitglieder des Bungie Live-Teams vorgestellt, die von ihrer Arbeit an Zeitalter des Triumphs berichten und neue Inhalte sowie Aktivitäts-Updates des Live-Events präsentieren. Darunter Bungies Lead Designer Ryan Paradis und Senior Raid Designer Joe Blackburn.

Der Stream zur Zeitalter des Triumphs-Enthüllung startet am Mittwoch, den 8. März pünktlich um 19 Uhr und kann live auf Bungies Twitch Channel verfolgt werden.

Die zwei weiteren Livestreams finden danach am 15. März (Wöchentliche Zeitalter des Triumphs-Rituale) und am 22. März (Zeitalter des Triumphs-Sandbox-Update) statt.

Die Community kann direkt zu den Entwicklern über www.Bungie.net, www.facebook.com/Bungie und @Bungie auf Twitter Kontakt aufnehmen.

