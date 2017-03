LOGAN spielt die Kassen voll! – Bisher der beste Kinostart dieses Jahr

„Ein ergreifendes Finale sowie ein fulminanter Abschied eines unvergesslichen Charakters der die Welt der Superhelden Filme wie kein anderer geprägt hat“, sagte unser Kinoreporter Michael über den letzten Wolverine-Film mit Mr. Jackman. Das der Film jedoch so stark an den Kinokassen eingeschlagen hat, damit haben selbst die Produzenten nicht gerechnet!

In den USA spielte Logan satte 85,3 Millionen Dollar am ersten Wochenende ein. International waren es 152,5 Millionen Dollar, dass bedeutet das der Film über das Ende von Wolverine satte 237,8 Millionen Euro eingespielt hat. Damit der bisher „beste Kinostart“ dieses Jahr. Für Fox stellt die 97-Millionen-Dollar-Produktion damit den fünftgroßen Launch in den USA und international sogar den drittgrößten Erfolg dar.

Im internationalen Erfolg landen nur X-Men: Days of Future Past mit 172 Millionen Dollar und Avatar mit 164 Millionen Dollar. In 80 von 81 Ländern landet Logan auf Platz 1.

NEWSLETTER