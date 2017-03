Nintendo Switch: Erfolgreicher Launch der Konsole in Deutschland und Frankreich

Wie wir gestern berichteten, waren die Starts der Nintendo Switch in Großbritannien, Japan und den USA sehr erfreulich für das japanische Unternehmen. Nun gibt es weitere Meldungen und Verkaufszahlen über den Start der Konsole!

Deutschland

So gibt Nintendo für Deutschland bekannt, dass die Markteinführung besser war, als bei jeder anderen Nintendo-Konsole zuvor in den ersten Verkaufstagen! The Legend of Zelda: Breath of the Wild konnte das beste Launch-Wochenende in der 30-jährigen Geschichte der Zelda-Reihe hinlegen.

Genaue Stückzahlen für die Bundesrepublik hat Nintendo jedoch nicht parat! Genauso wie für die USA.

Frankreich

Nintendo hat am ersten Verkaufstag der Nintendo Switch, am 3. März 2017, 105.000 Konsolen verkauft! Das schreibt die französische Tageszeitung LeFigaro.

Damit belegt die Switch im „Nintendo-Start-Ranking“ der Konsolen den ersten Platz. Bisher hielt diesen Titel die Wii welche im Jahr 2006 am ersten Wochenende insgesamt 95.000 Mal verkauft wurde.

Bei fast jeder Switch-Konsole war eine Kopie von The Legend of Zelda: Breath of the Wild dabei! Insgesamt gingen für die Switch 96.000 Einheiten über die französischen Ladentische. Mit der Wii U-Version gemeinsam wurden 130.000 Einheiten abgesetzt.

