Trotz GTA 6-Gerüchten & Red Dead Redemption 2: GTA Online wird weiterhin mit Content versorgt!

GTA Online erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, umsonst ist GTA V nicht noch immer in aktuellen Game-Charts-Rankings dieser Welt in den ersten Positionen zu finden. Für Rockstar ein „gutes Geschäft“, welches weiterhin unterstützt wird.

So sollen trotz Entwicklung von Red Dead Redemption 2 und Vor-Entwicklung von Grand Theft Auto 6 kräftig an neuen Inhalten bei dem erfolgsverwöhnten Entwicklerstudio gearbeitet werden. In diesem Monat erscheinen spezielle Fahrzeuge für Stuntrennen. Auch eine Art „Dodgeball-Modus“ mit dem Titel Ressurection und ein an die ersten GTA-Teile angelehnter 2D-Modus soll veröffentlicht werden.

Weiteres wird es auch noch jede Menge neuer Fahrzeuge geben. Darunter Klassiker im GTA-Universum: Der Turismo und der Infernus Classic. Ebenso speziell gepanzerte Fahrzeuge und illegale Waffen, sollen euer GTA Online-Konto „glühen“ lassen.

Über jede Menge weiterer Neuerungen informiert uns Rockstar in seinem Newswire (Deutsch).

