Xbox Game Pass: Das neue „Netflix“ für Videospiele?

Phil Spencer, Xbox-Chef bei Microsoft, plauderte im aktuellen Major Nelson-Podcast über die kommende „Xbox Game Pass“-Plattform.

So könnten eines Tages auch Erstveröffentlichungen von episodischen oder handlungsbasierten Spielen stattfinden, ähnlich wie den Serien bei Netflix, Amazon Prime & Co. So produziere Netflix mittlerweile sochon selbst Serien, die als „Netflix Originals“ angeboten werden. Zuerst war Netflix&Co dafür bekannt, Serien welche man verpasst hat, via Stream abzurufen. Die Dynamik hat sich jedoch verändert. Phil Spencer könnte sich vorstellen, dass dies auch mit dem neuen „Xbox Game Pass“ so passieren könnte.

So könnten Titel wie Hitman, The Walking Dead (Telltale), usw. in Zukunft „zuerst“ via Game Pass von Xbox verfügbar sein und werden erst danach für andere Systeme und für alle anderen Xbox-One-Gamer veröffentlicht.

