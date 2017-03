Game of Thrones- und Justice League-Star Jason Momoa als „Just Cause“-Darsteller

Wie die Deadline.com berichtet soll der Game of Thrones- und Justice League-Star Jason Momoa die Titelrolle der Just Cause-Verfilmung übernehmen.

Unter der Regie von Brad Peyton (u.a. San Andreas) hat nun der Aquaman- und ehemalige Stargate Atlantis-Darsteller unterschrieben. Mamoa hat auch die Hauptrolle in der Netflix-Serie namens Frontier, wobei ebenfalls Peyton Regie führt.

Wann der Actionstreifen in den Kinos startet ist noch unklar.

Just Cause 3 von Square-Enix erschien im Dezember 2015 für Playstation 4, Xbox One und Windows PC.

