Kostenloses Steep-Wochenende im Anmarsch!

Ubisoft kündigte heute das erste kostenlose Wochenende für Steep, den Sieger des 20. D.I.C.E. Awards für das Sport-Spiel des Jahres, an.

Das Spiel wird beginnend mit dem 10. März auf Xbox One, PlayStation4 und Windows PC kostenfrei spielbar sein. Spieler, die davon träumen, wahnwitzige Ski- und Snowboardtricks auf den gewaltigen Gipfeln des Mount Denalis oder des Matterhorns auszuführen, mit dem Gleitschirm über die Eisfelder des Mont Blancs zu fliegen oder per Wingsuit durch die massiven Gletscher Alaskas zu rasen, können am kostenlosen Wochenende teilnehmen, indem sie die Seite steepgame.com/freeweekend besuchen und dort ihre gewünschte Plattform auswählen.

Spieler erhalten auf den jeweiligen Plattformen zu folgenden Zeiten Zugang zum Spiel:

Xbox One: Ab dem 10.3. um 9:01 Uhr MEZ bis zum 13.3. um 8:59 Uhr MEZ

PS4: Ab dem 10.3. um 19:00 Uhr MEZ bis zum 13.3. um 19:00 Uhr MEZ

Uplay PC: Ab dem 10.3. um 19:00 MEZ bis zum 13.3. um 19:00 Uhr MEZ

Spieler, die sich dazu entscheiden, Steep während des kostenlosen Wochenendes zu erwerben, erhalten einen Rabatt und werden ihren erspielten Fortschritt nicht verlieren. Im Zeitraum vom 10. bis 21. März wird die Standard Edition von Steep mit einem Rabatt von 50 % und die Gold Edition mit einem Rabatt von 40 % auf XBL erhältlich sein. Im PSN wird es im Zeitraum vom 10. bis 15. März einen Rabatt von 50 % für die Steep Standard Edition und 44 % für die Steep Gold Edition geben. Der Ubisoft Store bietet das Spiel vom 10. bis 20. März mit einem Rabatt von 40 % für die Steep Standard und Gold Edition an.

Das neueste Steep-Update brachte die Spieler auf die wilden und extremen Gipfel des Mount Denalis in Alaska. Der DLC enthält 21 neue Herausforderungen, zwei Branded Challenges und eine Berggeschichte. Im Alaska von Steep entdecken die Spieler ein unbekanntes Terrain, das Spinelines, extreme Bergkämme, massive Gletscher, neue urbane Strukturen, Rails und kilometerweite unberührte Natur beinhaltet. Des Weiteren verbessern die Spieler bei zwei zusätzlichen Einladungsevents ihren Ruf, in dem sie auf den Pisten an ihr Limit gehen und sich auf den Bestenlisten überbieten. Steep-Fans können zudem weiterhin ihre Linien und Replays individuell gestalten, indem sie die neuen Gegenstände und Kostüme des Alaska-DLCs tragen.

Durch das neueste Steep-Update legen die Spieler den Fokus auf unterhaltsame Features wie das Trick-System und die Auswirkungen der G-Kräfte. Außerdem haben die Spieler mit neuen Kamerawinkeln noch mehr Freiheit, ihre besten Stunts mit dem Editor-Modus zu zeigen.

In Steep besuchen Spieler die atemberaubenden Landschaften der Alpen und Alaskas. Die Entwicklung von Steep wird von Ubisoft Annecy geleitet. Steep ist ein Erlebnis, welches man mit der ganzen Welt teilen kann und so die Alpen mit einem nahtlosen Mehrspieler-Modus bevölkert. Um die obersten Plätze in den Bestenlisten zu ergattern, können Spieler mit Freunden auf der ganzen Welt gemeinsam Herausforderungen annehmen oder sich gegenseitig auf den Pisten messen.

