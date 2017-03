NieR: Automata – Launch-Trailer zum Action-Rollenspiel veröffentlicht

Das Action-Rollenspiel NieR: Automata von PlatinumGames Inc. und Square Enix erzählt die Geschichte der Androiden 2B, 9S und A2 und von ihrem Kampf zur Rückeroberung einer von mächtigen Maschinenwesen überrannten Welt, die von der Menschheit verlassen wurde.

NieR: Automata erscheint am 10. März für Playstation 4 in einer Day One Edition, die ein Wendecover und sechs zusätzliche Bonus-DLCs enthält (einer davon PS4-exklusiv) und zur unverbindlichen Preisempfehlung von 69,99 EUR erhältlich ist (Amazon: 65,99 EUR). Zum gleichen Preis wie die Day One Edition ist für PS4 auch eine Limited Edition erhältlich, die statt des Wendecovers ein exklusives SteelBook enthält.

Die PC-Version erscheint am 17. März und enthält in der Day One Edition als kostenlose Bonusinhalte ebenfalls ein Wendecover sowie 5 In-Game-DLCs. Die Day One Edition für PC ist zur unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 EUR erhältlich.

