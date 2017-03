Mass Effect: Andromeda – Multiplayer-Maps welche nach dem Launch erscheinen werden kostenlos sein!

Mass Effect: Andromeda -Entwickler BioWare hat bestätigt, dass der Multiplayer-Modus des Spiels einem ähnlichen Modell folgen wird, wie wir es bei Mass Effect 3 gesehen haben.

So sollen, wie auch schon beim Vorgänger, Multiplayer-Inhalte kostenlos verfügbar sein. So soll es Monate nach dem Release neue Karten, Charaktere und Fähigkeiten ohne weiteren Bezahlvorgang geben.

@DJSrules @N7Follower @DiscoBabaloo It’s going to be just like ME3

— Aaryn Flynn (@AarynFlynn) 5. März 2017