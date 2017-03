The Fate of the Furious – Der zweite Kinotrailer ist da!

Der bereits achte Fast & Furios-Kinofilm, The Fate of the Furious, von F. Gary Gray wird ab dem 13. April in unseren Kinos laufen.

Die „Heist-Movies“ sollen zurückgelassen werden und der Unterschied zu den anderen Teilen wird jener sein, dass der Titel in Richtung Agenetenfilm gehen wird.

Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen: Vin Diesel, Michelle Rodiguez, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Ludacris, Kurt Russell und Jason Statham.

NEWSLETTER