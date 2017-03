Quake Champions – „Blood Covenant“-Arena-Trailer veröffentlicht

In Quake Champions wurden Krieger aus allen Ecken der Wachwelt in die Traumlande verschleppt, wo sie gezwungen sind, sich bis ans Ende aller Zeiten einer Schlacht nach der anderen zu stellen.

Gefangen in uralten Arenen ohne Fluchtmöglichkeiten müssen die Champions immer wieder in epischen Duellen um ihr Überleben kämpfen. Mit dem heutigen Video haben wir das erste einer Video-Serie veröffentlicht, die euch die Arenen vorstellt. Also verpasst in den nächsten Monaten nicht die kommenden Champion- und Arena-Videos!

Inspiriert von der Karte „The Camping Grounds“ aus Quake III Arena stellt Blood covenant eine moderne Version dieser äußerst beliebten, klassischen Arena dar. Viele bekannte Aspekte wurden beibehalten, darunter der weite Jump-Pad-Sprung zum Rocket Launcher, die Railgun und die auf engstem Raum aufgestellten Pfeiler, zwischen denen sich die Champions vorsichtig hindurchbewegen müssen.

Zur Closed-Beta kann man sich unter Quake.com anmelden.

