The Legend of Zelda: Breath of the Wild – In einer Stunde durchgespielt…

Es gibt Amateure. Es gibt Profis. Und es gibt Speedrunner. Seit jeder bemüht sich diese Sorte der ultimativen „Ich-lauf-mal-schnell-durch-das-Spiel-durch-Menschen“ uns sämtliche Freude zu nehmen.

Sie führen uns „normalen Gamer“ quasi vor. Umso erstaunlicher ist es, dass es nach einer Woche bereits erste Rekorde in The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch/Wii U gibt.

In der Unterhose bekleidet läuft „Venick409“ durch die Spielewelt und in nur über einer Stunde und fünf Minuten. Dabei ist der „Speedrun“ noch nicht einmal perfekt, immerhin gibt es sicherlich noch das ein oder andere Pick-up mitzunehmen, welches einem noch effektiver macht.

Achtung: Massive Spoiler-Warnung!

