Jurassic World 2: Erste Bilder, welche Spekulationen über die Story anheizen!

Die ersten Bilder zu Jurassic World 2 wurden veröffentlicht und man fragt sich: Wer ist dieses Mädchen?

In Jurassic World gab es zwei Jungen im Haupt-Cast, jedoch kein Mädchen. Daher stellt sich die Frage ob es die Tochter von Owen und Claire ist (Chris Pratt und Bryce Dallas Howards) und die Fortsetzung einige Jahre nach dem ersten Teil spielt. Oder ist es einfach nur ein zufälliges Bild?

So excited to show you this!! A first look of the new Jurassic adventure. #JW2 pic.twitter.com/U7eJRANXgg

— JA Bayona (@FilmBayona) 8. März 2017