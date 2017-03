Nintendo Switch-Stimmungsbarometer: So sieht die Community die neue Konsole

Derzeit gibt es viele Meinungen zur Nintendo Switch. Daher: Es zählt auch Deine! Daher haben wir dieses „Stimmungsbarometer“ ins Leben gerufen, um zu sehen wie eure Meinungen sind. Viel Spaß!

Die ersten Erfolge konnte die Nintendo Switch schon feiern, obwohl für Deutschland und den USA das japanische Unternehmen bisweilen keine Zahlen auskommen hat lassen. In Japan, Großbritannien und Frankreich haben zumindest die Medien und Chartanalysten Zahlen preisgegeben.

UMFRAGE Hast Du eine Nintendo Switch gekauft? Ja, alles meins!

Meine Vorbestellung ist noch nicht da

Ich warte noch auf ein gutes Bundle

Sicherlich noch dieses Jahr

Irgendwann

Niemals... Umfrage-Resultat

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist derzeit das Erfolgreichste Game für die Nintendo Switch. Das wird sich auch in nächster Zeit so schnell nicht ändern, nachdem die Presse weltweit den Titel feiert und damit ordentlich Werbung macht.

Eine gesamte Releaseliste für die Nintendo Switch findet ihr hier bei uns.

UMFRAGE Wieviele Nintendo Switch-Spiele hast Du schon gekauft? Alle!

10+

5-9

2-4

1

Keines. Ich hab ja keine Switch! Umfrage-Resultat

Um sich auf die Games zu konzentrieren bringt Nintendo Streaming-Dienste wie Netflix erst später als App für die Switch. Aber auch abseits des mangelnden Software-Angebots gibt es auch viele kritische Eckpunkte bei bisher ausgelieferten Hardware. Mittlerweile gibt es schon eigene „Bastler-Videos“ von Usern, um unter anderem den Hardwaredefekt des linken Joy-Cons zu reparieren. Die Verbindungsabbrüche durch Aquarien und die toten Bildschirme tun ihr übriges.

UMFRAGE Wie siehst Du das Thema Nintendo Switch allgemein? Sehr positiv! Die ersten Erfolge sind zuversichtlich für die Konsole.

Die ersten Beschwerden zur Hardware sind lächerlich.

Die ersten Beschwerden zur Hardware sind ein Armutszeugnis für Nintendo!

Ich kann mit dieser Hybrid-Konsole nichts anfangen...

Switch ist der Untergang für Nintendo als Hardware-Hersteller! Umfrage-Resultat

Weitere Meldungen zur Nintendo Switch findest du im News-Archiv. Übrigens: Die DailyGame-Redaktion sah Ende Januar die Nintendo Switch als Untergang von Nintendo. Naja, teilweise halt. Aber lest selbst.

