„Gran Comienzo“: Nintendo Switch startet sensationell in Spanien und stellt neuen Rekord auf!

Nintendo konnte mit dem Marktstart in Spanien überzeugen! Insgesamt verkaufte das japanische Unternehmen mit seiner neuen Konsole 44.673 Einheiten in den ersten drei Verkaufstagen, wie die GfK ermittelt hat.

Demnach handelt es sich um den höchsten Absatz, welchen je eine Konsole in Spanien zum Start hinlegen konnte. Die Playstation 4 war bisher „Rekordhalter“ und kam auf 38.000 verkaufte Einheiten.

Zu den meisten Switch-Konsole gesellte sich eine Kopie von The Legend of Zelda: Breath of the Wild hinzu, welches sich 39.566 Mal verkaufen konnte. Zusammen mit der Wii U-Version schaffte es das neueste „Meisterwerk“ von Nintendo auf 51.382 Kopien in Spanien.

Quelle: Nintendo Pressemitteilung (Spanien)

