The Legend of Zelda: Breath of the Wild beinhaltet ein Tribute an den verstorbenen Nintendo-Präsidenten

In dem angefügten Video sieht man „Botrick“, ein Wächter, der in der Gegend um „Outskirt Stable“ in The Legend of Zelda: Breath of the Wild patroilliert.

Nichts besonderes? Dieser Wächter hat eine „auffallende Ähnlichkeit“ zu einem sehr bekannten Gesicht, nämlich zu Nintendo-Präsident Satoru Iwata, welcher im Juli 2015 leider zu früh verstorben ist.

Wenn ihr ein wenig länger mit diesem NPC plaudert, wird er euch über den Satori-Berg und dem „Herr des Berges“ erzählen. Es gibt dort keine Quest, aber ein paar Geheimnisse, die es zu entdecken gibt. Keine Angst, das Video ist Spoiler-frei.

Nintendo hat dieses Tribute an den verstorbenen Nintendo-Präsidenten bisher nicht offiziell bestätigt.

NEWSLETTER