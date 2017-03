Final Fantasy XII: The Zodiac Age – Collector’s Edition ab sofort vorbestellbar

Wie Square Enix bekanntgegeben hat wird Final Fantasy XII: The Zodiac Age am 11. Juli sowohl in einer Limited als auch in einer Collector’s Edition für die PlayStation 4 erscheinen.

Die Collector’s Edition, die ab sofort exklusiv im Square Enix Online Store vorbestellt werden kann, wird nicht nur das Spiel enthalten, sondern auch die folgenden Zusätze:

Mini-Büstenset „Hohe Richter“: Büsten der Richter Bergan, Drace, Gabranth, Ghis und Zargabaath. Exklusiv erhältlich in der Collector’s Edition und nicht separat zu kaufen.

Soundtrack-CD mit der Musik des berühmten Komponisten Hitoshi Sakimoto

Steelbook mit exklusivem Design, das nur in der Collector’s Edition enthalten ist

Set aus sechs gedruckten Karten: Vaan, Ashe, Basch, Fran & Balthier, Penelo sowie die Welt von Ivalice

DLC mit Hintergrundmusik: Fans können sich im Spiel den ursprünglichen Original-Soundtrack von FINAL FANTASY XII anhören

Außerdem wird eine Limited Edition erscheinen, die das Spiel, verpackt in einem exklusiven Steelbook mit Illustrationen des berühmten Künstlers Akihiko Yoshida (FINAL FANTASY TACTICS, FINAL FANTASY XIV, NieR: Automata), sowie einen DLC mit zusätzlicher Hintergrundmusik enthält.

Fans, die das Spiel digital im PlayStation Store vorbestellen, erhalten ein statisches Design für das Menü der PS4 und vier Tracks des Komponisten Hitoshi Sakimoto, die zum Release des Spiels freigeschaltet werden.

Außerdem dürfen sich Spieler von WORLD OF FINAL FANTASY auf die Ankunft von Balthier aus FINAL FANTASY XII freuen. Denn der Held wird ab dem 23. März als herunterladbarer Erlöser im Spiel verfügbar sein. Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age erscheint am 11. Juli 2017 für die PlayStation 4.

