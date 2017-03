Insider-Gerücht: Project Scorpio besitzt ein internes Netzteil

Wie die Webseite WindowsCentral.com aus vertrauenswürdigen Insider-Quellen erfahren hat, soll die Xbox „Project Scorpio“ ein internes Netzteil haben.

Spielevideos in 4K & 60 fps

Ein weiteres Detail konnte man noch aus Insider-Kreisen hören: So sollen Spielevideos, welche man selbst aufgenommen hat, ebenfalls in 4K-Auflösung und mit 60 fps gestreamt werden – wie auch das Original. Die Xbox One nimmt solche Videos bisher nur in 720p und mit 30 fps auf um die Videos zu komprimieren.

Die Xbox „Project Scorpio“ soll noch dieses Jahr unterm Christbaum liegen. Mal schauen was an diesem Gerücht dran ist.

