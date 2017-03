Playstation Now: PS4-Games werden noch dieses Jahr verfügbar sein

Playstation Now, der Online-Streamingdienst für u.a. PC und Playstation 4, wird um eine weitere Spielebibliothek erweitert.

Bisher konnte man in verfügbaren Ländern von PS Now (USA, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden) insgesamt aus 483 PS3-Spielen wählen. Diese umfangreiche Spielebibliothek wird ab 2017 um jede Menge Playstation 4-Games erweitert.

Genauer gesagt werden einige Abonnenten in den besagten Ländern in Kürze eine E-Mail für einen Testzugang erhalten. Nachdem ausführlich getestet wurde werden die PS4-Games der breiten Masse zugänglich gemacht. Über weitere Einzelheiten wird Sony in unmittelbarer Zukunft berichten.

Mit dem Playstation Now-Dienst funktioniert es ähnlich wie beim „Play-Anywhere“-Programm von Xbox. So kann man ein Spiel auf der PS4 starten und auf einern anderen PS4 weiterspielen oder auch auf einen Windows-PC wechseln (oder umgekehrt). Dabei werden die Titel jedoch nicht lokal gespeichert, sondern eben gestreamt.

Die beliebtesten Streaming-Titel des letzten Monats waren übrigens Red Dead Redemption, Tekken Tag Tournament 2, Mortal Kombat, WWE 2K15, The Last of Us und Mafia II.

