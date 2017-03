Matrix-Reboot ist in Arbeit! – Michael B. Jordan in der Hauptrolle?

Die Matrix kehrt zurück! Zumindest sind das die aktuellen Pläne von Warner, die Matrix zu rebooten und abermals die Kinokassen zu füllen!

In der Hauptrolle soll allerdings nicht mehr Keanu Reeves sein, sondern Creed-Darsteller Michael B. Jordan. Damit sind auch Gerüchte über einen „Matrix 4“-Film bislang aus der Welt geschlagen. Die Fortsetzungen hatten auch wirklich nicht viel vom Spirit des ersten Films…

Der Hollywood-Reporter nennt leider keine genauen Quellen zum Matrix-Reboot, schreibt aber das Zak Penn am Drehbuch arbeitet. Dieser hat auch an der Romanverfilmung als Ko-Autor am Skript von Steven Spielberg’s „Ready Player One“ mit geschrieben, welche von der Thematik einer virtuellen Welt an die Matrix angelehnt ist.

Zu erwarten ist ein Matrix-Film welcher wie Star Wars Episode 7 wird. Warner wird – wie auch Disney – den Kompromiss eingehen bewährtes mit Neuem zu verbinden und somit alte Fans zu beglücken, sowie auch neue Fans zu binden. Vielleicht stellt der neue Matrix-Film auch gar keinen Reboot dar, sondern erzählt die Geschichte eines jungen Morpheus.

