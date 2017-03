Nintendo Switch: Wi-Fi-Verbindung ist Grund für Performance-Probleme

Die Wi-Fi-Verbindung der Nintendo Switch könnte die Ursache dafür sein, dass es in einigen Spielen zu Performance-Problemen kommt.

Diese Meldung kam von „NintendoLife„, welche sich auf einen Dritt-Entwickler berufen, welcher dieses gegenüber ihnen erwähnt habe. So kann es passieren, dass das Spiel für Sekunden stehenbleibt, wie es bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild vorkommt. Ähnliche Probleme gibt es auch in Fast RMX und I Am Setsuna, wobei Auflösung und Bildrate schwanken.

Schaltet man die automatische Wi-Fi-Verbindung in den Einstellungen der Switch ab, sollten diese Probleme nicht mehr vorkommen.

Laut dem Dritt-Entwickler wisse Nintendo bereits über diesen Software-Bug Bescheid und wird einen Patch im nächsten Firmware-Update dazu bringen.

