Verkaufscharts: Weltweit 1,5 Millionen Nintendo Switch verkauft

Angeblich soll Nintendo bislang rund 1,5 Millionen Switch-Konsolen verkauft haben. Dies geht aus einer Ermittlung von „SuperData“ hervor, welche die GfK- und Famitsu-Zahlen herangezogen haben, welche sich auf die erste Woche der Markteinführung beziehen.

So wurden laut dieser Daten rund eine halbe Million Konsolen in den USA verkauft worden sein und 360.000 Stück in Japan. 85.000 Stück wurden in Großbritannien abgesetzt und in Frankreich sogar 110.000 Stück. Wie wir berichtet haben waren es laut „LeFigaru“ rund 105.000 Stück.

Die Switch hat sich in Spanien rund 44.673 Mal verkauft.

Bisher hat sich Nintendo zu diesen Zahlenspielereien nicht geäußert. Insgesamt sollen rund 1,5 Millionen Konsolen in den ersten Verkaufstagen somit verkauft worden sein.

Derzeit gibt es Lieferengpässe!

So ist die Konsole derzeit nicht über Amazon lieferbar und kann nur vorbestellt werden. Auch sind bisher nicht alle „Vorbesteller-Kunden“ zum Zug gekommen, damit dürfte sich die Auslieferzeit für „Jetzt-Kaufen“-Kunden nochmals in die Länge ziehen.

Bei Gamestop in Österreich haben die Stores im Durchschnitt gar nur 2 (!) Konsolen erhalten. Sollte der Hype rund um die Hybrid-Konsole weiter anhalten, dürften sich die Lieferengpässe die nächsten Monate nicht entspannen.

Rund 89% aller Nintendo Switch-Käufer besitzen The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Mit den besten Wertungen für ein Videospiel seit Langem kein Wunder also, dass die neue Konsole so begehrt ist.

Ob Nintendo an alte Erfolge anknüpfen kann bleibt spannend.

Echte Zahlen erst am 27. April

Nintendo wird seine bis 30. März erreichten Verkaufszahlen der Switch sowie eine Absatzprognose für die Hardware am 27. April 2017 mitteilen. An diesem Tag wird auch das Jahresergebnis des Konzerns veröffentlicht.

