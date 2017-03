Extralanges Prey-Video: Schaut euch die ersten 35 Minuten an

Publisher Bethesda veröffentlicht die erste halbe Stunde Gameplay-Material vom kommenden Actiontitel Prey.

Morgans erster Tag bei der Arbeit schien zunächst ganz normal abzulaufen. Aber da ist etwas – das schleichende Gefühl, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Und plötzlich bricht die Hölle los. Morgans Welt fällt in den ersten 30 Minuten des Spiels buchstäblich in sich zusammen und ihr findet euch mitten im Geschehen wieder.

Ihr seid gefangen auf einer Raumstation im Weltall, gejagt von einem Feind, den ihr nicht versteht, und mit klaffenden Lücken in eurer Erinnerung. Euer Leben ist in Gefahr, noch bevor ihr euch die mächtigen Alien-Kräfte aneignen könnt oder überhaupt eine Schusswaffe findet. Ihr müsst euch auf euren Verstand und die kryptischen Anweisungen von January verlassen, wenn ihr die Anfänge von Prey überleben wollt. Denn hinter jeder Ecke der riesigen Raumstation Talos I lauert der Tod.

Prey erscheint weltweit am 5. Mai für Playstation 4, Xbox One und PC.

Quelle: Bethesda Blog

