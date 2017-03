Project Sonic 2017 heißt jetzt Sonic Forces – Erstes Gameplay-Video veröffentlicht

Das Kind hat nun endlich einen Namen bekommen! Aus dem Arbeitstitel „Project Sonic 2017“ ist Sonic Forces geworden, welches Ende es Jahres für Playstation 4, Xbox One und Switch erscheinen wird.



Für das Spiel wurde eine eigene Spieleengine entwickelt, die „Hedgehog Engine 2“, welche viele Features der Vorgänger-Grafikmaschine parat hat, jedoch mit vielen Neuerungen verbessert wurde.

Say goodbye to #Sonic2017.

Say HELLO to #SonicForces!#SonicTheHedgehog

Holiday season 2017 on #NintendoSwtich #PS4#XboxOne

🤘👍🤘👍🤘👍🤘👍 pic.twitter.com/Sn3Msg64lQ

— Roger Craig Smith (@RogerCraigSmith) 16. März 2017