Riesenerfolg für Horizon Zero Dawn – Nach 2 Wochen über 2,6 Millionen Mal verkauft

Sony Interactive Entertainment Deutschland (SIED) gab heute bekannt, dass der weltweite Absatz von Horizon Zero Dawn während der ersten zwei Verkaufswochen 2,6 Millionen Einheiten überschritten hat!

Bereits vor gut einer Woche, nachdem die UK-Charts präsentiert wurden, war der weltweite Erfolg des Titels vorhersehbar. Damit ist Horizon Zero Dawn die stärkste neue Spielemarke für Guerrilla, seit Bestehen des Entwicklerstudios.

Horizon Zero Dawn ist ein neues Action-Rollenspiel, in welchem der Spieler in die Rolle von Aloy schlüpft – einer jungen Jägerin auf der Suche nach ihrem Schicksal und den Geheimnissen einer uralten Vergangenheit. Das Spiel ist in einer riesigen post-apokalyptischen Welt angesiedelt, in der gewaltige Maschinen das Land durchstreifen und die Menschheit nicht mehr die dominierende Spezies ist.

„Wir wussten, dass Horizon Zero Dawn etwas Besonderes werden würde. So nun zu sehen, dass sich die tolle Resonanz von Kritikern und Konsumenten auf ein brandneues Spiel in derartigen Verkaufszahlen wiederspiegelt, ist äußerst erfreulich.“ so Shawn Layden, Chairman der SIE Worldwide Studios. „Guerrilla hat ein schlichtweg herausragendes Spiel geschaffen und die Reaktionen, die wir von Seiten der Fans erleben –von Stunden um Stunden gestreamten Gameplays bis hin zu endlosem Foto-Sharing – unterstreichen, welche Wirkung es erzielt hat.“

Noch mehr vom Geschäfsführer:

„Wir sind hoch erfreut, dass Horizon Zero Dawn von Kritikern und Spielern gleichermaßen positiv angenommen wurde. Die Entwicklung des Spiels war eine Herzensangelegenheit, und insofern ist es äußerst befriedigend zu sehen, dass es bei Spielern die gleiche Leidenschaft und Begeisterung hervorruft, die wir selbst während der Spielentwicklung fühlten“, sagte Guerilla-Geschäftsführer Hermen Hulst. „Dies ist erst der Anfang von Aloys Geschichte und unserer Erkundung der Welt von Horizon Zero Dawn. Das Team arbeitet bereits an einer Weiterführung der Geschichte.“

