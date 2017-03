The Evil Within 2: Eine Stellenausschreibung deutet ab einen zweiten Teil hin!

Vom Entwicklerstudio des Schöpfers der Resident Evil-Serie, Shinji Mikami, könnte bald „Horror-Nachschub“ geben. Laut einer japanischen Stellenanzeige werden Mitarbeiter für Übersetzung und Qualitätssicherung gesucht.

Psycho Break 2 ist der „japanische Titel“ für The Evil Within 2.

Tango Gameworks, die Entwickler, und Publisher Bethesda haben sich bisher noch nicht offiziell zu der Entwicklung eines Nachfolgers des Horrortitels durchgerungen.

The Evil Within 1 erschien am 14. Oktober 2014 für PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 und Xbox One.

NEWSLETTER