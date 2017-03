Transformers: The Last Knight – Der zweite Trailer ist da!

Optimus Prime findet seinen Heimatplaneten Cybtertron, einen toten Planeten. Er findet einen Weg, um den Planeten wieder zum Leben zu erwecken, aber um dies tun zu können, muss er ein Artefakt finden, welches auf der Erde ist.

Transformers: The Last Knight kommt im Sommer 2017 in die Kinos! Mit u.a. Mark Wahlberg, Anthony Hopkins und John Goodman.

NEWSLETTER